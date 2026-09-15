Елизавета Лихачева заявила о нехватке реставраторов в России

Елизавета Лихачева озвучила проблемы с подготовкой реставраторов в России. Выпускники не могут получить лицензии из-за отсутствия опыта.
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