ВС Беларуси проводят учения у «ахиллесовой пяты» НАТО — Сувалкского коридора Блокаду Калининграда можно предотвратить, заблокировав один литовский погранпункт В Беларуси начались военные учения Западного оперативного командования под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко.
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Над Ормузским проливом заявили о новом эпизоде с MQ-9
Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над иранским островом Кешм, расположенным рядом с Ормузским проливом. Инцидент, если заявление Тегерана подтвердится, станет очередным прямым столкновением США и Ирана в районе, через который проходит критически важный маршрут мирового судоходства.
По сообщению Anadolu, КСИР обнаружил и уничтожил аппарат в 10:12 по местному времени — 06:42 по Гринвичу. В корпусе утверждают, что дрон сбила новая система ПВО, которой управляют воздушно-космические силы КСИР в составе объединённой иранской системы противовоздушной обороны.
Иранские военные назвали этот MQ-9 53-м американским беспилотником такого типа, уничтоженным ими с начала конфликта. Press TV, государственный иранский телеканал, также передаёт заявление КСИР и напоминает, что двумя днями ранее Тегеран сообщил о перехвате трёх американских MQ-1 Predator над Ормузским проливом.
Кешм лежит у входа в пролив со стороны Персидского залива. Поэтому каждый подобный эпизод выходит за рамки спора о конкретном аппарате: он показывает, насколько близко военная активность подошла к морскому коридору, от безопасности которого зависят торговое судоходство и поставки энергоресурсов.
США и Иран ведут военные обмены с конца февраля, когда, как пишет Anadolu, начались американо-израильские удары по Ирану. Сообщение о сбитом MQ-9 основано на заявлении КСИР; других подтверждений в приведённых публикациях нет.
Назван год нападения НАТО на Россию
Победой России на Украине война не закончится. В НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. И все это не пропагандистские лозунги — подготовка идет «на земле», реальными действиями.
Европа уже перестраивает свою логистику под военные нужды: происходит модернизация аэропортов, мостов и железнодорожных переправ. Создается так называемый «военный Шенген», ЕС планирует ввести у себя аналог 4-й статьи устава НАТО (протокол совместного реагирования на угрозы), на восточном фланге Альянса разворачиваются бригады.
Автозаводы Европы (не выдерживающие конкуренции с Китаем в плане гражданской продукции) перепрофилируют на производство военной техники и вооружений.
Прибалтика строит заборы и противотанковые сооружения на границах, Финляндия уже завершила строительство 200-километрового заграждения на границе с Россией. Постоянно проводятся учения — как чисто военные, так и полицейские, обучающие население поведению при дроновых атаках. Дания так вообще готовит священников к проведению большего количества похорон на случай масштабной войны.
Германия перешла уже не просто к планированию, а к подготовке больниц к приему раненых. Военные ФРГ считают, что их ведомственные госпитали не справятся с наплывом пострадавших. Главные вызовы — дефицит койко-мест, нехватка хирургов с опытом работы с боевыми травмами, уязвимость логистических цепочек и зависимость от поставок медикаментов. Пять имеющихся военных госпиталей при таком сценарии быстро достигнут предельной нагрузки, после чего потребуется подключать гражданские медучреждения. По оценке бундесвера, в случае крупного конфликта в больницы Германии могут ежедневно поступать до 1000 раненых военнослужащих. То есть идет оперирование уже конкретными цифрами потерь.
Стоит, правда, заметить, что если дойдет до горячей фазы военного противостояния, то расчеты европейских стратегов будут под большим вопросом. Поскольку они делаются исходя из того, что конфликт будет, как и на Украине, конвенциональным. Наше военно-политическое руководство с таким подходом очевидно не согласно. Буквально на днях Лавров заявил, что если НАТО нападет, то «это будет совсем другая война и она будет очень короткой».
Воздушный таран Екатерины Зеленко
В сентябре 1941 года завершился боевой путь лётчицы Екатерины Ивановны Зеленко, направившей свой самолёт в истребителя-фашиста. Она стала единственной женщиной в мире, пошедшей на такой беспрецедентный шаг в критический момент боя, когда её машина подверглась атаке мессершмиттов. За тот короткий срок, который был отпущен нашей героине в годы войны, Зеленко совершила 40 боевых вылетов на бомбардировщике Су-2, сея ужас в рядах противника. Пятого мая 1990 года Указом Президиума СССР Екатерине Ивановне посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза в знак признания её особых заслуг перед Отечеством.
Точное место рождения Екатерины Зеленко до сих пор не установлено, хотя за последние десятилетия её биографию тщательно изучали военные специалисты. Впрочем, это не так и важно, ведь своей малой Родиной сама Зеленко считала Курск, в котором провела детство, отрочество и юность. Наша героиня, по воспоминаниям родни, уже в нежном возрасте больше тяготела к мальчишеским военным играм, а не к девчоночьим забавам. Не случайно после окончания школы Катя избрала для себя сначала Воронежский авиационный техникум, а потом Оренбургскую военную авиационную школу.
Среди курсантов девушка считалось одним из лучших пилотов, искренне любящих авиационное дело. В декабре 1934 года она завершила обучение и была направлена в Харьков, где находилась до начала Зимней войны с финнами. В 1939 году девушка написала рапорт с просьбой направить её в действующую армию для участия в боевых операциях. Любопытно, что Екатерина Ивановна стала единственной женщиной, чьё ходатайство было удовлетворено, ведь в те годы «слабый пол» на фронт старались не направлять. За участие в многочисленных операциях она получила боевой орден Красного Знамени, который ей лично вручал в Кремле Михаил Иванович Калинин.
Екатерина была жизнерадостным человеком, мечтавшим о продолжении учёбы и семье. Тем не менее, начавшееся гитлеровское вторжение не оставило ей ни шанса осуществить мирные планы. В своём письме любимому человеку, военлёту Павлу Борисовичу Игнатенко, Зеленко с горечью писала: «Сегодня лечу на фронт, пожелай мне удачи. Я знаю, Паша, что война будет для меня суровым испытанием, но я уверена в себе – вынесу, переборю любые трудности. Я их никогда не боялась и не боюсь». Незадолго до гибели, в августе 1941 года Екатерина заключила брак с Павлом Игнатенко, однако насладиться семейным счастьем так и не успела.
Уцелеть в страшных боях 1941 года довелось немногим лётчикам, ведь люфтваффе превосходили нашу авиацию как количественно, так и технически. Многие советские самолёты погибли на аэродромах уже в первые часы вторжения, когда никто не ожидал нападения. Уцелевшим приходилось брать на себе огромную нагрузку, чтобы остановить танковые колонны, рвавшиеся к Москве. Екатерина Ивановна почти каждый день отправлялась на боевые задания, рискуя своей жизнью. 12 сентября 1941 года в неравном бою она направила свой самолёт на вражеский мессершмитт, перед тараном приказав штурману Николаю Степановичу Павлыку покинуть боевую машину.
Факт гибели лётчицы изначально не был установлен, поэтому Зеленко некоторое время считалась пропавшей без вести. Лишь в 1943 году жители освобождённого села Анастасьевка, над которым происходил бой, сообщили, что своими глазами наблюдали таран советского самолёта на вражеский истребитель. Таким образом, было установлено, что Екатерина Ивановна не попала в плен, а пожертвовала своей жизнью, ведя бой до конца. И лишь в 1990 году награда нашла нашу героиню, которая, по словам генерал-лейтенанта Анатолия Иванович Пушкина «родилась для авиации, как птица для полёта».
Заглавное фото. Памятник лётчице Екатерине Зеленко в Курске
С-500 против орбитального оружия США: «Прометей» готов дать жёсткий ответ
Американские военные впервые публично признали наличие систем на орбите Земли. Российский зенитный комплекс уже готов дать им отпор.
На конференции Air, Space & Cyber министр ВВС США Трой Мейнк впервые подтвердил, что американские военные располагают размещёнными на орбите средствами контроля космического пространства. Конкретный тип систем, их количество, характеристики и результаты испытаний остались за рамками заявления. Официальные данные не позволяют установить, какое именно оружие уже находится на орбите и способно ли оно самостоятельно поражать космические цели.
Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что потенциальным ограничителем для американской орбитальной архитектуры может выступать российский С-500. По его оценке, зенитный комплекс способен поражать любые спутники на околоземной орбите, создавая для американских систем дополнительную угрозу. Часть заявленных США средств, по мнению Литовкина, может выполнять разведывательные и вспомогательные задачи, а не являться полноценным космическим оружием. «У нас есть система противоракетной и противовоздушной обороны С-500, которая может поражать любые спутники на орбите Земли. Так что бояться нам не стоит», — отмечает эксперт.
Связь между уже развёрнутыми американскими средствами и будущими перехватчиками «Золотого купола» пока остаётся не до конца определённой. Концепция орбитального перехвата ещё не стала полноценной частью этой системы. Само наличие аппаратов на орбите, как подчёркивает Литовкин, не означает появления полноценного космического оружия.
ВСУ впервые бросят в бой "самые бесполезные танки" Т-84 вместо М1А1 Abrams
После катастрофических потерь танков Т-64 и Т-72 в ВСУ вынуждены "скрести по сусекам", собирая то, что еще может двигаться. Поэтому не исключено, что скоро на передовой окажутся боевые машины, до этого все время находившиеся в тылу. Речь идет о Т-84, которые прозвали "самыми бесполезными украинскими танками".
Теперь "восемьдесят четвертые" были замечены в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Это формирование, печально известное различными происшествиями и скандалами (например, пытками своих же военнослужащих), до недавнего времени было вооружено западной техникой, вроде Leopard 1A5 и M1A1 Abrams. Теперь же им перегнали Т-84.
Судя по фотографиям, танки оборудовали массивным противодронным "мангалом", усиленным распущенными стальными тросами. Других каких-либо обновлений замечено не было.
Возможно, уже скоро боевики попытаются задействовать эту технику на передовой. Недавно сообщалось, что ВСУ отказались от боевого использования M1A1 – по всей видимости, это рекомендовали сделать американцы. Поэтому теперь вместо Abrams в бой пойдут Т-84. Правда, наши бойцы уже набили руку на уничтожении вражеской брони, и эти танки не станут какой-либо проблемой. Не исключено, что мы еще увидим их в виде трофеев.