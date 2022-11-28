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На Королевке достроили последний этаж здания поликлиники

На Королевке достроили последний этаж здания поликлиники

Об этом рассказали в управлении капитального строительства Смоленской области. «Завершены работы по возведению стен крайнего – седьмого го (технического) – этажа здания поликлиники, а также на завершающем этапе находится монтаж оконных проёмов.

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