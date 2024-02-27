Разрушители международной "изоляции" России: Путин назвал главного бойца

В Москве стартовал второй конгресс Международного движения русофилов. Своё обращение к его организаторам и участникам направил президент России Владимир Путин, заострив в внимание на важнейшей миссии движения русофилов.
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