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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин дал понять, кому и когда он передаст власть

Путин дал понять, кому и когда он передаст власть

  Автор: Михаил Ростовский Нынешней российской элите заявлено, что она больше не элита «Бросай пить, вставай на лыжи! Момент такой настал!» — заявил Владимир Путин в ходе своего предвыборного (давайте называть вещи своими именами) послания Федеральному собранию.

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Комментарии
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Александр Платов
Что, пидорок помойный, у тебя уже есть такой опыт - дырку калибром 7,62 в затылке &quot;пальчиком затыкать&quot;? Ты лучше свою дырку в анусе пиндосским членом заткни - толку больше будет, да так оно красноречивее будет ...
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57 мин.
Олег Самойлов
блядафффф! Ты от рождения идиот или по образованию?
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49 мин.
Александр Платов
Помойлов, запомни:  идиот и подлец подпиндосный тут один - и это ты, пидор. Причём и по жизни, и по образованию, ибо рождён ты именно пидором безмозглым. Ещё вопросы есть?
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25 мин.

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