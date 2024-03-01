Путин дал понять, кому и когда он передаст власть

Александр Платов Что, пидорок помойный, у тебя уже есть такой опыт - дырку калибром 7,62 в затылке "пальчиком затыкать"? Ты лучше свою дырку в анусе пиндосским членом заткни - толку больше будет, да так оно красноречивее будет ...

Олег Самойлов блядафффф! Ты от рождения идиот или по образованию?