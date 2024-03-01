Автор: Михаил Ростовский Нынешней российской элите заявлено, что она больше не элита «Бросай пить, вставай на лыжи! Момент такой настал!» — заявил Владимир Путин в ходе своего предвыборного (давайте называть вещи своими именами) послания Федеральному собранию.
Путин дал понять, кому и когда он передаст власть
Комментарии
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Александр Платов
Что, пидорок помойный, у тебя уже есть такой опыт - дырку калибром 7,62 в затылке "пальчиком затыкать"? Ты лучше свою дырку в анусе пиндосским членом заткни - толку больше будет, да так оно красноречивее будет ...
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57 мин.
Олег Самойлов
блядафффф! Ты от рождения идиот или по образованию?
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49 мин.
Александр Платов
Помойлов, запомни: идиот и подлец подпиндосный тут один - и это ты, пидор. Причём и по жизни, и по образованию, ибо рождён ты именно пидором безмозглым. Ещё вопросы есть?
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25 мин.
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