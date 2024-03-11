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Профессор Сапрыкин: переедание блинов может стать причиной проблем с ЖКТ

Профессор Сапрыкин: переедание блинов может стать причиной проблем с ЖКТ

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин посоветовал не увлекаться употреблением блинов из-за высокой концентрации жиров в составе.

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