Профессор Сапрыкин: переедание блинов может стать причиной проблем с ЖКТ

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин посоветовал не увлекаться употреблением блинов из-за высокой концентрации жиров в составе.
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