В среду Джорджия Мелони посетит Албанию

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Албанию в среду для переговоров со своим албанским коллегой Эди Рамой, в том числе по поводу центров приема мигрантов, сообщила в понедельник тиранская пресса, передает AFP.
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