Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов, комментируя предложенную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул, что пока рано давать ей какую-либо оценку, сообщает РИА Новости.
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