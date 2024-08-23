Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов, комментируя предложенную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул, что пока рано давать ей какую-либо оценку, сообщает РИА Новости.