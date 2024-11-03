Петросян заявила два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани, Садкова – два квада, Парамонова – один

Этап соревнований завершится сегодня в Казани. Мария Парамонова планирует исполнить четверной сальхов, Дарья Садкова - два четверных тулупа (один сольный и один в каскаде с двойным тулупом) Аделия Петросян заявила тройной аксель и два четверных тулупа (также сольный и в каскаде с двойным).