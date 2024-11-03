НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Петросян заявила два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани, Садкова – два квада, Парамонова – один

Этап соревнований завершится сегодня в Казани. Мария Парамонова планирует исполнить четверной сальхов, Дарья Садкова - два четверных тулупа (один сольный и один в каскаде с двойным тулупом) Аделия Петросян заявила тройной аксель и два четверных тулупа (также сольный и в каскаде с двойным).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх