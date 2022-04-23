СКР запросит данные о готовящихся провокациях на Украине у Минобороны

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет запросит у Минобороны России данные о готовящихся на Украине провокациях США с применением ядерного, биологического или химического оружия, говорится в сообщении ведомства.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет запросит у Минобороны России данные о готовящихся на Украине провокациях США с применением ядерного, биологического или химического оружия, говорится в сообщении ведомства.
Свежие комментарии