Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

Винисиус Жуниор оскорбил арбитра во время игры Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» (2:0). На 33-й минуте полузащитник «Осасуны» Мойсес Гомес грубо сыграл против Винисиуса на фланге, но судья Хосе Мунуэра Монтеро не отреагировал на этот эпизод.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх