«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

Винисиус Жуниор оскорбил арбитра во время игры Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» (2:0). На 33-й минуте полузащитник «Осасуны» Мойсес Гомес грубо сыграл против Винисиуса на фланге, но судья Хосе Мунуэра Монтеро не отреагировал на этот эпизод.