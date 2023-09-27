На Ярославском шоссе и Палехской пройдет обход территории

В четверг, 28 сентября, в 17:30 исполняющий обязанности главы управы Алексей Турков проведет традиционный обход по территории Ярославского района совместно с руководством управы и сотрудниками «Жилищника».
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