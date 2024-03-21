В конце марта в Красноярске весна будет бороться с зимой

В конце марта красноярцев ожидают температурные качели и снегопад. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, что утренний неожиданный и сильный снегопад 21 марта — типичные явление для месяца.
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