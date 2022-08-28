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С Праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

С Праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮСлово в день Успения Пресвятой БогородицыВоспою, радуяся, Твоя Успение.Ирмос песни 1-йБратья, что это значит, что Церковь кончину Божией Матери называет не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а успением или, что все равно, упокоением или мирным сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе Ее, а, напротив, поет радостные, торжественные песни Ее исходу? То, что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни и что гроб Ее, бывший для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает в себе много радости для христианина; из этого гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на нас небесным нетлением, или лучше сказать — этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти.

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