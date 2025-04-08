Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии взрывчатки

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Молодцы, братья- белорусы! Респект вам!
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9 час.
Алексей Тан
Эти Евреи-хасиды (белярюси)... денег и средств, ВЫСАСЫВАЮТ из РОССИИ и Русских.... ни чуть не меньше!... ЧЕМ Израиль из США!!.... только там...настоящее союзничество!.... а у нас 100-летнее ПАРАЗИТИРОВАНИЕ на РОССИИ.
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8 час.
Алексей Тан
И не забывай!... белярюси... на ТРЕТЬ МЕНЬШЕ.... чем численность населения в г.Москве!.
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8 час.
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