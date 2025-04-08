Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии взрывчатки

Алексей Тан

Эти Евреи-хасиды (белярюси)... денег и средств, ВЫСАСЫВАЮТ из РОССИИ и Русских.... ни чуть не меньше!... ЧЕМ Израиль из США!!.... только там...настоящее союзничество!.... а у нас 100-летнее ПАРАЗИТИРОВАНИЕ на РОССИИ.