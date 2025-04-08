Царьград Братья-белорусы спасли русских: Генерал-майор ФСБ Михайлов обратил внимание на детали.
Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии взрывчатки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Молодцы, братья- белорусы! Респект вам!
Ответить
9 час.
Алексей Тан
Эти Евреи-хасиды (белярюси)... денег и средств, ВЫСАСЫВАЮТ из РОССИИ и Русских.... ни чуть не меньше!... ЧЕМ Израиль из США!!.... только там...настоящее союзничество!.... а у нас 100-летнее ПАРАЗИТИРОВАНИЕ на РОССИИ.
Ответить
8 час.
Алексей Тан
И не забывай!... белярюси... на ТРЕТЬ МЕНЬШЕ.... чем численность населения в г.Москве!.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии