Требования налоговиков к агрохолдингу «ЭКО-культура» превышают 148 млн рублей, убытки трех ключевых компаний группы по итогам 2025 года достигли 299 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- M Средства для сниж...
- КЗ Средства для сниж...
- РР «Голливудские игл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым