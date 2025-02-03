КУРКИНО
MainВСЕ НОВОСТИЗАДАТЬ ВОПРОСОПРОСЫПАРКОВКИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

КУРКИНО

17 подписчиков

Свежие комментарии

В Куркине привели в порядок памятник победителям в Великой Отечественной войне

Общественные советники района Куркино совместно с муниципальными депутатами и волонтерами школ № 1985 и 2005 в понедельник, 27 января организовали в долине реки Сходни в Куркине уборку территории от снега и наледи вокруг памятника, посвящённого Победителям в Великой Отечественной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх