В Куркине привели в порядок памятник победителям в Великой Отечественной войне

Общественные советники района Куркино совместно с муниципальными депутатами и волонтерами школ № 1985 и 2005 в понедельник, 27 января организовали в долине реки Сходни в Куркине уборку территории от снега и наледи вокруг памятника, посвящённого Победителям в Великой Отечественной войне.