Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Дмитрий Бакланов

Санкции не позволяют нашим богачам продавать полезные ископаемые в очень больших обьемах, все через какие-то препятствия. Заставляют заниматься каким-то никому не нужным и неэффективным импортозамещением. Препятствуют свободному перемещению капитала из страны в страну.