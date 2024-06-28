Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не отменит все антироссийские санкции. Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Санкции не позволяют нашим богачам продавать полезные ископаемые в очень больших обьемах, все через какие-то препятствия. Заставляют заниматься каким-то никому не нужным и неэффективным импортозамещением. Препятствуют свободному перемещению капитала из страны в страну.
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18 час.
Eduard
Врежте сразу по Европе,этр быстрее принесет результат!
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9 час.

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