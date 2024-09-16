Анастасии Волочковой через суд выбивает деньги на жизнь

48-летняя балерина Анастасия Волочкова решила отстоять свои права на пенсионные выплаты через суд. После увольнения из Большого театра её стали больше помнить не за творческие успехи, а за провокационные поступки.
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