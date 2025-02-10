Древние наскальные рисунки Алтая наводят на размышления

Александр Шульга

Ученым и пр. мудрецам я бы дал совет- для начала определитесь, что означает русское слово БОГ, его суть в азбучнои определении, а не обсасывать словарное ПОНЯТИЕ, кем-то введенное. И получится, что БОГ- это множество божественных образов Природы, как еврейское элохим или современным языком, БОГ - это плотная видимая материя Мироздания, в том числе фиэ. тело человека.