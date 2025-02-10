Урочище Калбак-Таш, что в Алтайском крае, помимо своей красоты, славится тем, что здесь обнаружено около пяти тысяч наскальных рисунков (петроглифов), которые не только удивляют разнообразием сюжетов и неожиданно высокой техникой исполнения, но и являются отражением неких сакральных знаний.
Древние наскальные рисунки Алтая наводят на размышления
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Наскальные рисунки это по сути древняя летопись....
Ответить
22 час.
Александр Шульга
Ученым и пр. мудрецам я бы дал совет- для начала определитесь, что означает русское слово БОГ, его суть в азбучнои определении, а не обсасывать словарное ПОНЯТИЕ, кем-то введенное. И получится, что БОГ- это множество божественных образов Природы, как еврейское элохим или современным языком, БОГ - это плотная видимая материя Мироздания, в том числе фиэ. тело человека.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии