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Велемудр. Мир тесен.

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Древние наскальные рисунки Алтая наводят на размышления

Древние наскальные рисунки Алтая наводят на размышления

Урочище Калбак-Таш, что в Алтайском крае, помимо своей красоты, славится тем, что здесь обнаружено около пяти тысяч наскальных рисунков (петроглифов), которые не только удивляют разнообразием сюжетов и неожиданно высокой техникой исполнения, но и являются отражением неких сакральных знаний.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Наскальные рисунки это по сути древняя летопись....
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22 час.
Александр Шульга
Ученым и пр. мудрецам я бы дал совет- для начала определитесь, что означает русское слово БОГ, его суть в азбучнои определении, а не обсасывать словарное ПОНЯТИЕ, кем-то введенное. И получится, что БОГ- это множество божественных образов Природы, как еврейское элохим или современным языком, БОГ - это плотная видимая материя Мироздания, в том числе фиэ. тело человека.
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20 час.
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