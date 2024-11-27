«Реал» не бил в створ «Ливерпуля» до 61-й минуты, когда Мбаппе не реализовал пенальти. С игры впервые ударили в ворота на 93-й

«Мадрид» уступил «Ливерпулю» на выезде (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Первый удар в створ ворот Куивина Келлехера «сливочные» нанесли на 61-й минуте – это был удар Килиана Мбаппе с пенальти, который отбил вратарь «Ливерпуля».