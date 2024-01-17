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SUSANIN

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Китайцев стало на 2 млн меньше

Китайцев стало на 2 млн меньше

Пекин. КНР. О сокращении населения страны сообщило Государственное статистическое управление Китая. По ситуации на конец 2023 года численность жителей стала меньше на 2,08 млн человек, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

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