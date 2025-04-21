Пентагон опроверг сведения об утечке секретной информации в групповой чат

Пентагон опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что министр обороны США Пит Хегсет якобы передавал секретные данные через групповой чат в мессенджере Signal, участниками которого были его родственники.
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