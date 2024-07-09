Госдума планирует ввести цифровой учет электросамокатов

В Госдуме РФ готовится закон о введении в стране цифрового учета электросамокатов. Об этом, ссылаясь на первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, сообщает газета "Известия".