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Госдума планирует ввести цифровой учет электросамокатов

Госдума планирует ввести цифровой учет электросамокатов

В Госдуме РФ готовится закон о введении в стране цифрового учета электросамокатов. Об этом, ссылаясь на первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, сообщает газета "Известия".

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