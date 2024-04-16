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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче, «Боруссия» Дортмунд против «Атлетико»

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче, «Боруссия» Дортмунд против «Атлетико»

Также во вторник дортмундская «Боруссия» сыграет с «Атлетико». Лига чемпионов 1/4 финала Ответные матчи Барселона Испания – ПСЖ Франция Дата проведения 16 апреля, 22.

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