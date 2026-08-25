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ТАСС

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На Запорожье от ударов ВСУ за год погиб один священник и шесть пострадали

На Запорожье от ударов ВСУ за год погиб один священник и шесть пострадали

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 25 августа. /ТАСС/. Шестеро священнослужителей за год пострадали от ударов дронов и артиллерии ВСУ в Запорожской области, ранения также получили члены семей некоторых из них, повреждены дома и машины.

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