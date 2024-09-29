Россиянам ответили, где больше всего зарабатывают разнорабочие

МОСКВА, 29 сентября, ФедералПресс. В списке лидеров по уровню зарплат для разнорабочих оказались Московская область, где медианная зарплата для таких сотрудников составляет примерно 121 тысячу рублей, и Республика Бурятия (117 тысяч рублей в месяц).
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