Россиянам ответили, где больше всего зарабатывают разнорабочие

МОСКВА, 29 сентября, ФедералПресс. В списке лидеров по уровню зарплат для разнорабочих оказались Московская область, где медианная зарплата для таких сотрудников составляет примерно 121 тысячу рублей, и Республика Бурятия (117 тысяч рублей в месяц).