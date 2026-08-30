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РБК СТИЛЬ

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«Я есть жир»: отрывок из книги Татьяны Столяр

«Я есть жир»: отрывок из книги Татьяны Столяр

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Редактор предстоящей новинки в жанре автофикшен — писательница Оксана Васякина (герой проекта «РБК Визионеры»).

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