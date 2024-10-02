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Рэпера P. Diddy обвинили в сексуальном насилии 120 человек

Рэпера P. Diddy обвинили в сексуальном насилии 120 человек

Согласно показаниям потерпевших, случаи сексуального насилия происходили больше 30 лет. Самой младшей из жертв был девятилетний мальчик120 человек заявили, что подверглись сексуальному насилию и эксплуатации со стороны рэпера и продюсера P.

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