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Паула Бадоса: «Теннисистам приходится очень рано взрослеть. В 23-24 года уже нужно иметь голову 40-летнего человека»

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос»-2015 Паула Бадоса прокомментировала ситуацию вокруг снятия Наоми Осаки с турнира из-за проблем с психическим здоровьем.

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