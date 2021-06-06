Паула Бадоса: «Теннисистам приходится очень рано взрослеть. В 23-24 года уже нужно иметь голову 40-летнего человека»

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос»-2015 Паула Бадоса прокомментировала ситуацию вокруг снятия Наоми Осаки с турнира из-за проблем с психическим здоровьем.
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