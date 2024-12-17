ФСБ задержала нижегородца, предложившего Киеву взорвать промпредприятие

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который предложил украинским спецслужбам устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает РИА Новости.
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