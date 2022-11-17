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Американский генерал Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины

Американский генерал Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины

ВСУ не удастся выбить подразделения ВС РФ, задействованные в спецоперации, с Украины, считает председатель комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

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