Axios: демократы превратят слушания в сенате в войну за приверженность НАТО

Демократы намерены превратить слушания в сенате по утверждению кандидатур трёх претендентов от президента США Дональда Трампа в «опосредованную войну» по вопросам приверженности США НАТО и поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии