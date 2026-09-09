Учёный Борозденко: препараты с дигидрокверцетином перспективны против ожирения

Перспективные лекарства от ожирения на основе природного антиоксиданта дигидрокверцетина показали хорошие результаты на животных, заявил в беседе с RT ассистент кафедры фармакологии, научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.