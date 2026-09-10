When Calls The Heart's Pascale Hutton Played A Key Character In This Forgotten Sci-Fi Series

Before she answered Hallmark's call and joined the cast of When Calls the Heart, Pascale Hutton had a turn on an underrated Syfy sci-fi series.
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