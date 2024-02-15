Так выглядит первая модель возрождаемой марки Lancia

Lanca, которая последние годы присутствовала только на итальянском рынке и продавала там субкомпакт Ypsilon третьего поколения, который собирали в Польше, возвращается на большой европейский рынок с первой новой моделью за последние 13 лет.
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