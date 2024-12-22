“Северяне" рассказали, как обстоят дела на фронте и его стоила “Курская авантюра" Зеленскому.Воины группировки "Север" заявили в своём Telegram-канале, что даже многие украинские националисты не понимали целесообразности "Курской авантюры" Зеленского, так как даже невооружённым глазом было видно, что переброс огромного количества штурмовых бригад на захват русского приграничья приведёт к обвалу фронту на Донбассе.