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ВСУ продолжает "гнуть свою линию": фронтовая сводка глазами "северян"

ВСУ продолжает "гнуть свою линию": фронтовая сводка глазами "северян"

“Северяне" рассказали, как обстоят дела на фронте и его стоила “Курская авантюра" Зеленскому.Воины группировки "Север" заявили в своём Telegram-канале, что даже многие украинские националисты не понимали целесообразности "Курской авантюры" Зеленского, так как даже невооружённым глазом было видно, что переброс огромного количества штурмовых бригад на захват русского приграничья приведёт к обвалу фронту на Донбассе.

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