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Локализация нефтегазового оборудования в России вырастет до 90% к 2030 году

Локализация нефтегазового оборудования в России вырастет до 90% к 2030 году

Для достижения цели по локализации нефтегазового оборудования до 90% необходимо освоить производство 220 позиций критического оборудования, из которых 55 уже выпускаются серийно.

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