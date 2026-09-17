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Газета «Культура»

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«Черепки» Мироновой — Менакера, блюдо Утесова и суд пионеров над Бабой-Ягой: в Тулу привезли шедевры агитационного искусства

«Черепки» Мироновой — Менакера, блюдо Утесова и суд пионеров над Бабой-Ягой: в Тулу привезли шедевры агитационного искусства

Столица оружейников Тула в минувшие выходные отмечала 880-летие. Туляки очень гордятся возрастом своего города и даже сложили поговорку: «Есть на свете городок, Москвы старше на годок».

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