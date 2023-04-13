CNN: подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служил в ведомстве с 2019 года

Джек Даглас Тейшейр подозревается в утечке секретных данных из Пентагона. Молодой человек поступил на службу в военное ведомство в 2019 году и являлся сотрудником подразделения кибертранспортных систем, передает CNN.
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