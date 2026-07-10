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Генич привел в эфире слова де Кетеларе: «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – браво, Шарль, и за гол, и за замечательную цитату!»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.

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