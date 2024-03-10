"Языковой патруль" в Казахстане нарвался на смелую девушку. Пришлось спешно бежать

АА

Андрей Алферов

Американцы молодцы,работают по всем фронтам. Из Грузии сделали антироссию, из Украины сделали антироссию,сейчас на подходе Молдавия,Армения и Казахстан. Всё это потому,что выход всех республик из состава СССР был в нарушении конституции СССР и закона о выходе из СССР под номером 1409. Пока РФ ,как правопреемник СССР сама не вернётся в правовое поле,признав в ВС РФ незаконность развала СССР и сепаратистского выхода республик из состава СССР, напряжение и военные действия на территории СССР обеспечены! А там и гибели России недалеко.....