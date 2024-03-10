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Царьград

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"Языковой патруль" в Казахстане нарвался на смелую девушку. Пришлось спешно бежать

"Языковой патруль" в Казахстане нарвался на смелую девушку. Пришлось спешно бежать

В вагоне-ресторане одного из поездов русская официантка не испугалась и поставила на место зарвавшегося неонациста с телефоном.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Назад в юрты, к баям тупорылых...
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13 час.
АА
Андрей Алферов
Американцы молодцы,работают по всем фронтам. Из Грузии сделали антироссию, из Украины сделали антироссию,сейчас на подходе Молдавия,Армения и Казахстан. Всё это потому,что выход всех республик из состава СССР был в нарушении конституции СССР и закона о выходе из СССР под номером 1409. Пока РФ ,как правопреемник СССР сама не вернётся в правовое поле,признав в ВС РФ незаконность развала СССР и сепаратистского выхода республик из состава СССР, напряжение и военные действия на территории СССР обеспечены! А там и гибели России недалеко.....
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8 час.
Evgenija Palette
Да что они понимали, эти ворюги и предатели, кроме возможности добраться до ЛАБАЗА &quot;ЗАКРОМА РОДИНЫ&quot;... Эти, в большинстве своем - единоверцы,   вообще не думали об общепринятых законах, как ОБЕЗОПАСИТЬ СТРАНУ от  ПРИПАДКА ПОДОБОСТРАСТИЯ  ПЕРЕД ГОСДЕПОМ. Частная собственность и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ - вот что их интересовало.
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7 час.

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