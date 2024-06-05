Леди Гага спровоцировала слух, что она беременна

Фанаты уверены – певица ждет своего первенца. Леди Гага, похоже, ждет ребенка LEGION-MEDIAНовые снимки Леди Гага, появившиеся в Сети, стали для поклонников доказательством того, что 38-летняя певица наконец-то собралась стать мамой.
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