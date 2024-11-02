История сделала круг. Никита Михалков привёл знаковую цитату Сталина: "Как будто вчера, правда?"

История сделала круг. Никита Михалков привёл знаковую цитату Иосифа Сталина: "Как будто вчера, правда?" Режиссёр заметил, что слова из интервью 1951 года сегодня звучали как никогда актуально.
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