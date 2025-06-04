Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra станут тоньше и получат улучшенную камеру с 3-кратным оптическим зумом

Судя по всему, Samsung применит наработки, реализованные в ультратонком Galaxy S25 Edge, в флагманских моделях будущей линейки Galaxy S26: по словам известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra станут тоньше аналогов линейки Galaxy S25.
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