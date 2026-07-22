Государственная Дума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законы, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении лиц, которые скрываются за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.
«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели, преступники»
Комментарии
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АС
Александр Сознательный
Надо сперва объявить амнистию для желающих вернуться в Россию и предоставить свои активы на аудит. Лиц с двойным гражданством у руля вообще быть не должно!
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1 м.
Георгий
Только сейчас проснулись ?
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1 м.
Aнатолий Райков
Такое можно применить и к мигрантам.Не знаю как в других домах,но в нашем доме свыше 50% мигранов.И ставят свои машины на стоянке возле дома,где снимают квартиры.Могут тут же свои машины ремонтировать,наводить марафет и ставить свои машины на проход где ходят люди как на свободное место.Всё это безплатное,администрация сделала халяву и мгут пожаловаться на дворников,что их срач плохо убирают.
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1 м.
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