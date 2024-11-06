Специалисты рассказали о вероятности цунами в Приморье

Приморский край относится к сейсмически опасному региону. Об этом заявили в пресс-службе Примгидромета, отметив, что данная информация носит информационный, а не прогностический характер, сообщает PRIMPRESS.
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