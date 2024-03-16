Инфекционист Малинникова: для профилактики гепатита С нельзя делиться бритвой

Чаще всего гепатит С протекает бессимптомно, на поздних стадиях может возникнуть желтуха. Об этом ОТР рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.
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