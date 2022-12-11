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Серхио Перес: «Риккардо может внести заметный вклад в «Ред Булл», для меня же ничего не меняется»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал переход в команду Даниэля Риккардо. Австралиец в 2023 году будет резервным пилотом «Ред Булл».

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