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В Петербурге 15-летнего подростка обвинили в теракте после поджога машины

В Петербурге 15-летнего подростка обвинили в теракте после поджога машины

РИА Новости/Максим Блинов В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка обвинили в совершении теракта после того, как он поджег машину с определенной серией номеров на Захарьевской улице, сообщили в управлении СК по Северной столице.

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