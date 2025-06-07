В Петербурге 15-летнего подростка обвинили в теракте после поджога машины

РИА Новости/Максим Блинов В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка обвинили в совершении теракта после того, как он поджег машину с определенной серией номеров на Захарьевской улице, сообщили в управлении СК по Северной столице.
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